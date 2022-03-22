У ЄС досягли угоди про ще 500 млн євро Україні у межах фонду для зміцнення оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністри країн-членів ЄС досягли політичної угоди про надання ще 500 млн євро Україні у межах Європейського фонду забезпечення миру, що дозволяє залучати фінансові ресурси для зміцнення інституційних оборонних спроможностей держави. Про це повідомив у Twitter Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.
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"ЄС є єдиним у підтримці України. Міністри досягли політичної угоди про наступний транш обсягом 500 мільйонів євро у межах Європейського фонду забезпечення миру; ми продовжимо економічну підтримку та гуманітарну допомогу; ізолювати Росію та називати її військові злочини", - написав Борель.
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Наприкінці лютого у ЄС були схвалені заходи, спрямовані на надання Україні військової техніки на суму 500 млн євро, з яких 450 млн євро призначені для летальної зброї. Цей захід мав фінансуватися через Європейський фонд забезпечення миру.
Берлін напередодні заявив, що Євросоюз має намір збільшити фінансову допомогу Україні на придбання військової техніки до 1 мільярда євро.
Довідково
2 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про започаткування практичної співпраці з Україною у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру (European Peace Facility, EPF).
Новий фінансовий механізм Євросоюзу відкриває для третіх країн, зокрема України, перспективи залучення фінансових ресурсів для зміцнення інституційних оборонних спроможностей держави.