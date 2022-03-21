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ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до 1 млрд євро

ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до 1 млрд євро

Київ • УНН

 • 140634 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Євросоюз має намір збільшити фінансову допомогу Україні на придбання військової техніки до 1 мільярда євро. Про це заявила глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю глав МЗС ЄС, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні ми ухвалимо рішення щодо подальшої військово-фінансової підтримки ЄС для України: ми збільшимо фінансування на закупівлю техніки та озброєнь до 1 мільярда євро. Ми також розглянемо можливість закриття лазівок у санкціях”, - сказала Бербок.

Деталі

За її словами, в ЄС чекають на мільйон українських біженців.

Глава німецького МЗС звернулася із закликом до Європи, світової спільноти та трансатлантичних партнерів.

"На знак солідарності нам потрібний повітряний міст від зовнішнього кордону ЄС до всіх європейських країн та через Атлантику", - сказала вона.

Раніше

Як писав УНН, Бербок заявила, що ЄС має очікувати до 8 мільйонів біженців з України через повномасштабне вторгнення росії.

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