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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Актуальное
ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до 1 млрд евро

ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до 1 млрд евро

Киев • УНН

 • 140625 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Евросоюз намерен увеличить финансовую помощь Украине на приобретение военной техники до 1 миллиарда евро. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей глав МИД ЕС, сообщает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня мы примем решение относительно дальнейшей военно-финансовой поддержки ЕС для Украины: мы увеличим финансирование на закупку техники и вооружений до 1 миллиарда евро. Мы также рассмотрим возможность закрытия лазеек в санкциях”, - сказала Бербок.

Детали

По ее словам, в ЕС ждут миллион украинских беженцев.

Глава германского МИДа обратилась с призывом к Европе, мировому сообществу и трансатлантическим партнерам.

"В знак солидарности нам нужен воздушный мост от внешней границы ЕС ко всем европейским странам и через Атлантику", - сказала она.

Ранее

Как писал УНН, Бербок заявила, что ЕС должен ожидать до 8 миллионов беженцев из Украины из-за полномасштабного вторжения россии.

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