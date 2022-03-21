ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до 1 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Евросоюз намерен увеличить финансовую помощь Украине на приобретение военной техники до 1 миллиарда евро. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей глав МИД ЕС, сообщает корреспондент УНН.
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“Сегодня мы примем решение относительно дальнейшей военно-финансовой поддержки ЕС для Украины: мы увеличим финансирование на закупку техники и вооружений до 1 миллиарда евро. Мы также рассмотрим возможность закрытия лазеек в санкциях”, - сказала Бербок.
Детали
По ее словам, в ЕС ждут миллион украинских беженцев.
Глава германского МИДа обратилась с призывом к Европе, мировому сообществу и трансатлантическим партнерам.
"В знак солидарности нам нужен воздушный мост от внешней границы ЕС ко всем европейским странам и через Атлантику", - сказала она.
Ранее
Как писал УНН, Бербок заявила, что ЕС должен ожидать до 8 миллионов беженцев из Украины из-за полномасштабного вторжения россии.