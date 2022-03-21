ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до 1 млрд евро

Цитата

“Сегодня мы примем решение относительно дальнейшей военно-финансовой поддержки ЕС для Украины: мы увеличим финансирование на закупку техники и вооружений до 1 миллиарда евро. Мы также рассмотрим возможность закрытия лазеек в санкциях”, - сказала Бербок.

Детали

По ее словам, в ЕС ждут миллион украинских беженцев.

Глава германского МИДа обратилась с призывом к Европе, мировому сообществу и трансатлантическим партнерам.

"В знак солидарности нам нужен воздушный мост от внешней границы ЕС ко всем европейским странам и через Атлантику", - сказала она.

Ранее

Как писал УНН, Бербок заявила, что ЕС должен ожидать до 8 миллионов беженцев из Украины из-за полномасштабного вторжения россии.