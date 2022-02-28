Посли ЄС сьогодні мають узгодити санкції щодо SWIFT стосовно Росії та великий пакет санкцій проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Посли країн ЄС сьогодні вдень обговорять і, швидше за все, ухвалять рішення щодо санкцій щодо SWIFT стосовно Росії, а також розглянуть великий пакет економічних санкцій щодо Білорусі, пише УНН з посиланням на повідомлення головування Франції в Раді ЄС у Twitter.
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“Сьогодні підготовка заходів щодо SWIFT і російських ЗМІ з метою якнайшвидшої реалізації. За ними підуть заходи проти Білорусі", - повідомили у французькому представництві.
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За словами кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, санкції з великою ймовірністю будуть схвалені.
"Сьогодні вдень посли ЄС обговорять і, ймовірно, ухвалять санкції щодо SWIFT стосовно Росії і великий пакет економічних санкцій щодо Білорусі", — написав журналіст.
Доповнення
Напередодні, як повідомляється, були схвалені заходи, спрямовані на надання Україні військової техніки на суму 500 млн євро, з яких 450 млн євро призначені для летальної зброї. Цей захід буде фінансуватися через Європейський фонд миру.
"Це перший випадок, коли Європейський союз фінансує (надання) смертоносного обладнання", — зазначають у головуванні.
Також напередодні COREPER II схвалив закриття повітряного простору ЄС для російських літаків, заборону операцій з ЦБ РФ, а також нові індивідуальні санкції, зокрема проти російських олігархів і бізнесменів.
Раніше
Як повідомляв МЗС України, антипутінська коаліція держав на сьогодні вже ввела проти Росії три пакети болючих санкцій: фіналізується перелік російських банків до відключення від SWIFT, заморозили половину фінансових резервів Центрального банку РФ, наклали обмеження на Сбербанк РФ, введена заборона на продаж, постачання, передачу або експорт до Росії технологій нафтопереробки, призупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинена видача віз для російських громадян.
Зараз готується четвертий пакет.