Антипутинская коалиция государств готовит четвертый пакет санкций против России: детали от МИД

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“Коалиция развивает санкционное наступление на государство-агрессора. Началась подготовка четвертого пакета санкций против России, который, в частности, будет включать выдворение части российских дипломатов, дальнейшее усиление санкций против банковской системы и путинского окружения. ЕС рассматривает создание так называемого "Реестра российских коррупционеров”, в который войдут как представители власти, так и приближенные к Кремлю бизнесмены, которые не смогут иметь финансовые отношения или делать бизнес с цивилизованным миром", - сообщили в МИД.

Детали

Как напомнили в диппредставительстве, антипутинская коалиция государств уже ввела против России три пакета болезненных санкций: финализируется перечень российских банков к отключению от SWIFT, заморозили половину финансовых резервов Центрального банка РФ, наложили ограничение на Сбербанк РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию технологий нефтепереработки, приостановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.

Отметили также, что впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина.

Украинская дипломатия также по сообщениям ведет активное дипломатическое наступление на направления введения полного эмбарго на российскую нефть и газ.

По данным МИД, 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов. В Европе также массово закрывают российские каналы распространения дезинформации RT i Sputnik.

Напомним

В ответ на вторжение России в Украину США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, комиссия ЕС и Германия 26 февраля вечером постановили решение ввести новые жесткие финансовые санкции.

Все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества, отсоединят от системы международных платежных услуг SWIFT.