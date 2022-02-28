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Антипутинская коалиция государств готовит четвертый пакет санкций против России: детали от МИД

Киев • УНН

 • 194662 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Антипутинская коалиция государств готовит четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет УНН.

Цитата

“Коалиция развивает санкционное наступление на государство-агрессора. Началась подготовка четвертого пакета санкций против России, который, в частности, будет включать выдворение части российских дипломатов, дальнейшее усиление санкций против банковской системы и путинского окружения. ЕС рассматривает создание так называемого "Реестра российских коррупционеров”, в который войдут как представители власти, так и приближенные к Кремлю бизнесмены, которые не смогут иметь финансовые отношения или делать бизнес с цивилизованным миром", - сообщили в МИД.

Детали

Как напомнили в диппредставительстве, антипутинская коалиция государств уже ввела против России три пакета болезненных санкций: финализируется перечень российских банков к отключению от SWIFT, заморозили половину финансовых резервов Центрального банка РФ, наложили ограничение на Сбербанк РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию технологий нефтепереработки, приостановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.

Отметили также, что впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина.

Украинская дипломатия также по сообщениям ведет активное дипломатическое наступление на направления введения полного эмбарго на российскую нефть и газ.

По данным МИД, 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов. В Европе также массово закрывают российские каналы распространения дезинформации RT i Sputnik.

Напомним

В ответ на вторжение России в Украину США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, комиссия ЕС и Германия 26 февраля вечером постановили решение ввести новые жесткие финансовые санкции.

Все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества, отсоединят от системы международных платежных услуг SWIFT.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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