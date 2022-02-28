Антипутінська коаліція держав готує четвертий пакет санкцій проти Росії: деталі від МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Антипутінська коаліція держав готує четвертий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише УНН.
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“Коаліція розвиває санкційний наступ на державу-агресора. Розпочалася підготовка четвертого пакету санкцій проти Росії, який, зокрема, включатиме видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи та путінського оточення. ЄС розглядає створення так званого "реєстру російських корупціонерів", до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Кремля бізнесмени, які не зможуть мати фінансові відносини або робити бізнес з цивілізованим світом”, - повідомили в МЗС.
Деталі
Як нагадали в дипвідомстві, антипутінська коаліція держав уже запровадила проти Росії три пакети болючих санкцій: фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожено половину фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на Сбербанк РФ, введено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян.
Зазначили також, що вперше в сучасній історії санкції накладені проти діючого глави держави Владіміра Путіна.
Українська дипломатія також за повідомленнями веде активний дипломатичний наступ на напрямки введення повного ембарго на російську нафту і газ.
За даними МЗС, 32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків. В Європі також масово закривають російські канали поширення дезінформації RT i Sputnik.
Нагадаємо
У відповідь на вторгнення Росії в Україну США, Франція, Канада, Італія, Велика Британія, комісія ЄС і Німеччина 26 лютого ввечері ухвалили рішення ввести нові жорсткі фінансові санкції.
Усі російські банки, які вже потрапили під санкції міжнародного співтовариства, від'єднають від системи міжнародних платіжних послуг SWIFT.