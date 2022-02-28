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Послы ЕС сегодня должны согласовать санкции по SWIFT в отношении России и большой пакет санкций против Беларуси

Послы ЕС сегодня должны согласовать санкции по SWIFT в отношении России и большой пакет санкций против Беларуси

Киев • УНН

 • 220852 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Послы стран ЕС сегодня днем обсудят и, скорее всего, примут решениео санкциях по SWIFT в отношении России, а также рассмотрят большой пакет экономических санкций в отношении Беларуси, пишет УНН со ссылкой на сообщение председательства Франции в Совете ЕС в Twitter.

Цитата

“Сегодня подготовка мер в отношении SWIFT и российских СМИ с целью скорейшей реализации. За ними последуют меры против Беларуси”, — сообщили во французском представительстве.

Детали

По словам корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка, санкции с большой вероятностью будут одобрены.

“Сегодня днем ​​послы ЕС обсудят и, вероятно, примут санкции по SWIFT в отношении России и большой пакет экономических санкций в отношении Беларуси”, — написал журналист.

Дополнение

Накануне, как сообщается, были одобрены меры, направленные на предоставление Украине военной техники на сумму 500 млн евро, из которых 450 млн евро предназначены для летального оружия. Данная мера будет финансироваться через Европейский фонд мира.

“Это первый случай, когда Европейский союз финансирует (предоставление) смертоносного оборудования”, — отмечают в председательстве.

Также накануне COREPER II одобрил закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, запрет операций с ЦБ РФ, а также новые индивидуальные санкции, в частности против российских олигархов и бизнесменов.

Ранее

Как сообщал МИД Украины, антипутинская коалиция государств на сегодня уже ввела против России три пакета болезненных санкций: финализируется перечень российских банков к отключению от SWIFT, заморозили половину финансовых резервов Центрального банка РФ, наложили ограничение на Сбербанк РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию технологий нефтепереработки, приостановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.

Сейчас готовится четвертый пакет.

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