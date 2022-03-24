США примут до 100 000 беженцев из Украины - AP

Детали

О соответствующем решении, которое должны объявить, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

В течение нескольких недель Белый дом заявлял, что Соединенные Штаты примут беженцев из Украины. Однако, чиновники ожидали, что большинство украинцев захотят остаться в Европе, рядом с Украиной или близкими, проживающими в европейских странах.

Агентства по вопросам беженцев призвали администрацию президента Джо Байдена сделать больше, заявляя, что США могут ускорить въезд украинцев, которые уже подавали заявки на въезд в страну через программу для беженцев, или увеличить общее количество граждан, которые могли бы приехать в Соединенные Штаты.

Ранее администрация Байдена установила ограничения на количество беженцев на 2022 бюджетный год на уровне 125 000 человек.

Напомним

По данным СМИ, администрация Байдена готовится обнародовать план ускорения и упорядочения переселения определенной категории украинских беженцев в США.