США примут до 100 000 беженцев из Украины - AP
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки примут до 100 000 беженцев из Украины, тогда как по меньшей мере 3,5 миллиона украинцев пересекли границу в связи с нападением России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
О соответствующем решении, которое должны объявить, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.
В течение нескольких недель Белый дом заявлял, что Соединенные Штаты примут беженцев из Украины. Однако, чиновники ожидали, что большинство украинцев захотят остаться в Европе, рядом с Украиной или близкими, проживающими в европейских странах.
Агентства по вопросам беженцев призвали администрацию президента Джо Байдена сделать больше, заявляя, что США могут ускорить въезд украинцев, которые уже подавали заявки на въезд в страну через программу для беженцев, или увеличить общее количество граждан, которые могли бы приехать в Соединенные Штаты.
Ранее администрация Байдена установила ограничения на количество беженцев на 2022 бюджетный год на уровне 125 000 человек.
Напомним
По данным СМИ, администрация Байдена готовится обнародовать план ускорения и упорядочения переселения определенной категории украинских беженцев в США.