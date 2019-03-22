Украинские арбитры будут работать на отборочном матче Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В воскресенье, 24 марта, киевлянин Евгений Арановский проведет матч квалификационного раунда Евро-2020, в котором встретятся команды-участницы группы G - сборные Израиля и Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
"Помогать Евгению будут ассистенты Андрей Скрипка из Кропивницкого и Владимир Володин из Херсона, четвертый арбитр - Виталий Романов из Днепра", - рассказали в Федерации.
Матч состоится на третьей по вместимости футбольной арене Израиля - тридцатитысячном стадионе "Самми Офер" (город Хайфа).
Начало поединка - 19.00 (по киевскому времени).
Как писал УНН, сборная Украины в составе 25 футболистов уже прибыла на матч с Португалией.
Также напомним, в ФФУ заявили, что сборная Украины по футболу нацелена на победу в финальной части ЧЕ 2020 года.