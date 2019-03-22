Українські арбітри працюватимуть на відбірковому матчі Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У неділю, 24 березня, киянин Євгеній Арановський проведе матч кваліфікаційного раунду Євро-2020, у якому зустрінуться команди-учасниці групи G - збірні Ізраїлю та Австрії. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
"Допомагатимуть Євгену асистенти Андрій Скрипка з Кропивницького та Володимир Володін з Херсону, четвертий арбітр - Віталій Романов з Дніпра", - розповіли у Федерації.
Матч відбудеться на третій по місткості футбольній арені Ізраїлю — 30-тисячному стадіоні "Саммі Офер" (місто Хайфа).
Початок поєдинку - 19.00 (за київським часом).
Як писав УНН, збірна України у складі 25 футболістів вже прибула на матч із Португалією.
Також нагадаємо, у ФФУ заявили, що збірна України з футболу націлена на перемогу у фінальній частині ЧЄ 2020 року.