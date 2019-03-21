Збірна України у складі 25 футболістів прибула на матч із Португалією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії 25-х гравців, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
За 4 години та 20 хвилин перельоту українська команда здійснила переліт до Португалії.
У порівнянні зі списком, який був оприлюднений раніше, поза складом опинилися Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв.
Склад збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія).
Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі — "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Жуніор Мораес ("Шахтар").
Зазначимо, що вже сьогодні ввечері українці вийдуть на поле стадіону "Да Луж" в рамках перед матчевого тренування.