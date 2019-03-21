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Сборная Украины в составе 25 футболистов прибыла на матч с Португалией

Киев • УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял на стартовые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии 25-х игроков, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Сборная Украины в составе 25 футболистов прибыла на матч с Португалией

За 4 часа и 20 минут перелета украинская команда совершила перелет в Португалию.

По сравнению со списком, который был обнародован ранее, вне состава оказались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Отметим, что уже сегодня вечером украинцы выйдут на поле стадиона "Да Луж" в рамках предматчевой тренировки.

Украинские Национальные Новости

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