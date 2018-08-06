Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
“На первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между армянским „Алашкерт“ и румынским „Клужем“ будет работать украинская бригада арбитров”, — говорится в сообщении.
Также в ФФУ рассказали, что главным судьей назначен Сергей Бойко.
“На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Войтюк. Четвертый рефери — Николай Балакин”, — отметили в ФФУ, добавив, что встреча состоится 9 августа в Ереване.
Напомним, в ФФУ предупредили о массовых дисквалификациях по результатам расследования “договорных матчей” в Украине.