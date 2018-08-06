Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи УЄФА. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
“На першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА між вірменським „Алашкертом“ та румунським „Клужем“ працюватиме українська бригада арбітрів”, — йдеться у повідомленні.
Також у ФФУ розповіли, що головним суддею призначено Сергія Бойка.
"На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Войтюк. Четвертий рефері — Микола Балакін“, — зазначили у ФФУ, додавши, що зустріч відбудеться 9 серпня у Єревані.
Нагадаємо, у ФФУ попередили про масові дискваліфікації за результатами розслідування “договірних матчів” в Україні.