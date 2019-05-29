Украинская АЭС сократили суточное производство электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинские атомные электростанции во вторник, 28 мая, выработали 182,76 млн кВт/ч электроэнергии, что на 0,35% меньше, чем днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 28 мая, станциями выработано 182,76 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
29 мая на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 78-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 84-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 72-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 186-е сутки среднего планового ремонта.
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Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 27 мая АЭС было произведено 183,41 млн кВт-ч электроэнергии.