Українські АЕС скоротили добове виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українські атомні електростанції у вівторок, 28 травня, виробили 182,76 млн кВт/г електроенергії, що на 0,35% менше, ніж днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 28 травня, станціями вироблено 182,76 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
29 травня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 78-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 84-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 5-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 72-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 14-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 186-а доба середнього планового ремонту.
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Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 27 травня АЕС було вироблено 183,41 млн кВт-г електроенергії.