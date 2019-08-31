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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 23925 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115804 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126564 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117893 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123107 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127007 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152012 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150887 просмотра

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Украинское дерби на турнире "US Open": Свитолина разгромила Ястремскую

Украинское дерби на турнире "US Open": Свитолина разгромила Ястремскую

Киев  •  УНН

 • 11308 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 4-й круг турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в поединке со своей соотечественницей Даяной Ястремской, информирует УНН.

В ночь на субботу, 31 августа, на последнем в году турнире серии Grand Slam — US Open — произошло знаковое для украинского тенниса событие — на стадии 1/16 финала встречались две украинские теннисистки.

В теннисном поединке пятая ракетка мира Элина Свитолина победила 19-летнюю Даяну Ястремскому, которая в мировом рейтинге занимает тридцать второй место.

В третьем раунде соревнований сеяная под 5-м номером Свитолина получила следующие очки по результатам столкновений одесситок — 6:2, 6:0. Матч продолжался всего 55 минут.

На следующем этапе, 1/8 финала, Свитолина встретится с девятой ракеткой мира американкой Мэдисон Кейс, которая сегодня переиграла соотечественницу Софию Кенин.

Украинские Национальные Новости

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