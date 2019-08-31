Украинское дерби на турнире "US Open": Свитолина разгромила Ястремскую
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 4-й круг турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в поединке со своей соотечественницей Даяной Ястремской, информирует УНН.
В ночь на субботу, 31 августа, на последнем в году турнире серии Grand Slam — US Open — произошло знаковое для украинского тенниса событие — на стадии 1/16 финала встречались две украинские теннисистки.
В теннисном поединке пятая ракетка мира Элина Свитолина победила 19-летнюю Даяну Ястремскому, которая в мировом рейтинге занимает тридцать второй место.
В третьем раунде соревнований сеяная под 5-м номером Свитолина получила следующие очки по результатам столкновений одесситок — 6:2, 6:0. Матч продолжался всего 55 минут.
На следующем этапе, 1/8 финала, Свитолина встретится с девятой ракеткой мира американкой Мэдисон Кейс, которая сегодня переиграла соотечественницу Софию Кенин.