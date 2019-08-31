Українське дербі на турнірі "US Open": Світоліна розгромила Ястремську
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 4-го кола турніру серії Grand Slam — Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у двобої зі своєю співвітчизницею Даяною Ястремською, інформує УНН.
У ніч на суботу, 31 серпня, на останньому в році турнірі серії Grand Slam — US Open — відбулася знакова для українського тенісу подія — на стадії 1/16 фіналу зустрічалися дві українські тенісистки.
У тенісному двобої п’ята ракетка світу Еліна Світоліна перемогла 19-річну Даяну Ястремську, яка в світовому рейтингу займає 32-е місце.
У третьому раунді змагань сіяна під 5-м номером Світоліна здобула наступні очки за результатами зіткнень одеситок — 6:2, 6:0. Матч тривав всього 55 хвилин.
На наступному етапі, 1/8 фіналу, Світоліна зустрінеться з дев’ятою ракеткою світу американкою Медісон Кейс, яка сьогодні переграла співвітчизницю Софію Кенін.