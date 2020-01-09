Украинская теннисистка вышла в полуфинал парного турнира "Премьер" в Брисбене
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей новой напарницей Чжаоксюань Янь на старте сезона 2020 года дошли до полуфинала турнира категории WTA “Премьер”, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
В Брисбене дуэт одержал две победы. После победы над австралийской парой Стосур/Перез, сегодня они одолели пары в составе Росольская/Юрак — 6:3, 4:6, 11:9.
Отметим, что за право выступить в финале пара во главе с Киченок соревноваться с лучшим в матче Сэ Шувэй/Стрицова (1 сеяные) и Градецкая/Клепач.
Добавим, что в другой полуфинал вышла первая ракетка одиночного разряда WTA Эшли Барти вместе с Бертенс против дуэта Младенович/Томлянович.