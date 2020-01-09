Українська тенісистка вийшла у півфінал парного турніру "Прем'єр" у Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю новою напарницею Чжаоксюань Янь на старті сезону 2020 року дійшли до півфіналу турніру категорії WTA “Прем’єр”, передає УНН з посиланням на ФТУ.
У Брісбені дует здобув дві перемоги. Після перемоги над австралійською парою Стосур/Перез, сьогодні вони здолали опір пари у складі Росольска/Юрак — 6:3, 4:6, 11:9.
Відзначимо, що за право виступити у фіналі пара на чолі із Кіченок змагатиметься з кращою у матчі Се Шувей/Стрицова (1 сіяні) та Градецька/Клепач.
Додамо, що в інший півфінал вийшла перша ракетка одиночного розряду WTA Ешлі Барті разом із Кікі Бертенс проти дуету Младенович/Томлянович.