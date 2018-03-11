Украинская теннисистка Костюк в Китае проиграла бывшей соотечественнице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Марта Костюк, 15-летняя украинская теннисистка, в финале уступила бывший украинке Марине Заневской на турнире в Китае, сообщает УНН.
Турнир с призовым фондом 60 000 долларов Zhuhai Open проходит в китайском Чжухае. Костюк в полуфинале успешно обыграла словацкую спортсменку Анну-Каролину Шедлову, но в финальном поединке уступила Марине Заневской, которая выступает за Бельгию. Костюк проиграла со счетом 2:6, 4:6. Поединок длился час 20 минут.
В результате проигрыша Костюк упустила возможность завоевать свой третий титул в профессиональной карьере и стать пятой ракеткой Украины.