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Українська тенісистка Костюк в Китаї програла колишній співвітчизниці

Українська тенісистка Костюк в Китаї програла колишній співвітчизниці

Київ • УНН

 • 11242 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Марта Костюк, 15-річна українська тенісистка, в фіналі поступилася колишній українці Марині Заневській на турнірі в Китаї, повідомляє УНН.

Турнір з призовим фондом 60 тисяч доларів Zhuhai Open проходить в китайському Чжухаї. Костюк в півфіналі успішно обіграла словацьку спортсменку Анну-Кароліну Шедлову, але у фінальному поєдинку поступилася Марині Заневка, яка виступає за Бельгію. Костюк програла з рахунком 2: 6, 4: 6. Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.

В результаті програшу Костюк упустила можливість завоювати свій третій титул у професійній кар'єрі і стати п'ятою ракеткою України.

Українські Національні Новини

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