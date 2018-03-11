Українська тенісистка Костюк в Китаї програла колишній співвітчизниці

Турнір з призовим фондом 60 тисяч доларів Zhuhai Open проходить в китайському Чжухаї. Костюк в півфіналі успішно обіграла словацьку спортсменку Анну-Кароліну Шедлову, але у фінальному поєдинку поступилася Марині Заневка, яка виступає за Бельгію. Костюк програла з рахунком 2: 6, 4: 6. Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.

В результаті програшу Костюк упустила можливість завоювати свій третій титул у професійній кар'єрі і стати п'ятою ракеткою України.