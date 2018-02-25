Украинский сноубордистка не прошла квалификацию на Олимпиаде в Пхенчхан
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В олимпийском Пхенчхане прошли соревнования по сноубордингу в параллельном гигантском слаломе, где выступила украинка Аннамари Данча. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Наша спортсменки не квалифицировалась в 1/8 финала, продемонстрировав 14 время в своей группе (1:00,12) из 15 спортсменок.
“Результатом похвастаться не могу. Физически и технически была готова как никогда, но не справилась с эмоциями. Думаю, для уверенных выступлений на таких соревнованиях, как Олимпийские игры, для начала надо выиграть несколько этапов Кубка мира и набраться опыта. Несмотря на результат, могу сказать, что отдала все силы и старалась по максимуму”, — рассказала спортсменка.
Стоит отметить, что золотая награда досталась чешке Эстер Ледецкой. “Серебро” в активе Селине Йорг, а бронзовая медаль за Рамоной Хофмайстер — обе представляют Германию.
Напомним, что Ледецька выиграла золотую медаль Игр в Пхенчхане в горнолыжном спорте (супергигант).