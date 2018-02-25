Українська сноубордистка не пройшла кваліфікацію на Олімпіаді у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В олімпійському Пхьончхані відбулися змагання зі сноубордингу у паралельному гігантському слаломі, де виступила українка Аннамарі Данча. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.
Наша спортсменка не кваліфікувалася в 1/8 фіналу, продемонструвавши 14 час у своїй групі (1:00,12) із 15 спортсменок.
“Результатом похвалитися не можу. Фізично та технічно була готова як ніколи, але не впоралася з емоціями. Думаю, для впевнених виступів на таких змаганнях, як Олімпійські ігри, для початку треба виграти декілька етапів Кубка світу й набратися досвіду. Незважаючи на результат, можу сказати, що віддала всі сили й старалася по максимуму”, — розповіла спортсменка.
Варто зазначити, що золота нагорода дісталася чешці Естер Ледецькій. “Срібло” в активі Селіне Йорг, а бронзова медаль за Рамоною Хофмайстер — обидві представляють Німеччину.
Нагадаємо, що Ледецька виграла золоту медаль Ігор у Пхьончхані в гірськолижному спорті (супергігант).