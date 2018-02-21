Украинская фигуристка не квалифицировалась в произвольную программу на Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинская фигуристка Анна Хниченкова в короткой программе в женском одиночном катании заняла 29-е место и не попала в следующий этап, выступления в произвольной программе, передает УНН.
А.Хниченкова получила за свое выступление 47,59 балла и не вошла в список 24 лучших фигуристов, которые продолжат борьбу за медали в произвольной программе.
По результатам выступления в короткой программе первые два места заняли фигуристки из России - 15-летняя Алина Загитова (82,92, мировой рекорд) и Евгения Медведева (81,61). На третьем месте после первого дня канадская фигуристка Кейтлин Осмонд.
Отметим, для украинки эта Олимпиада первая в карьере.
Как сообщал УНН, на Играх в Пхенчхане не смогли пробиться в произвольную программу и бороться за медали украинский фигурист Ярослав Паниот в мужском одиночном катании и пара в танцах на льду Александра Назарова и Максим Никитин.