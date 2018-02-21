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Українська фігуристка не кваліфікувалась у довільну програму на Олімпіаді-2018

Українська фігуристка не кваліфікувалась у довільну програму на Олімпіаді-2018

Київ • УНН

 • 9530 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українська фігуристка Анна Хниченкова у короткій програмі в жіночому одиночному катанні посіла 29-е місце і не потрапила до наступного етапу, виступу в довільній програмі, передає УНН.

А.Хниченкова отримала за свій виступ 47,59 балу і не потрапила до 24 фігуристів, які продовжать боротьбу за медалі в довільній програмі.

За результатами виступу в короткій програмі перші два місця посіли фігуристки з Росії — 15-річна Аліна Загітова (82,92, світовий рекорд) та Євгенія Мєдвєдєва (81,61). На третьому місці після першого дня канадська фігуристка Кейтлін Осмонд.

Зазначимо, для українки ця Олімпіада перша в кар’єрі.

Як повідомляв УНН, на Іграх у Пхьончхані не змогли пробитися до довільної програми та змагатися за медалі український фігурист Ярослав Паніот у чоловічому одиночному катанні та пара у танцях на льоду Александра Назарова і Максим Нікітін.

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