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Украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в наглости и нарушении регламента

Киев • УНН

 • 16357 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обвинила в нарушении регламента президента ПАСЕ и требует самоустранение последней. Об этом в Facebook написал председатель постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

Украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в наглости и нарушении регламента

“В связи с напряжением в ПАСЕ перенесли празднование 70-летия Совета Европы на осень. При этом президент ПАСЕ Лидиан Мари Паскье только допустила грубое нарушение регламента: произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих). Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того как я взял слово и указал ей на это нарушение, но... отказалась исправлять неправомерные действия!”, — написал Арьев.

Он отметил, что “саморазрушения ПАСЕ началось”, и сообщил, что делегация Украины обратилась в регламентный комитет с требованием отстранения Паскье от ведения сессии через зафиксирован факт пренебрежения голосованием делегатов в комитете выводов.

“И вот сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность”, — добавил глава делегации.

Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию.

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