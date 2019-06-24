Українська делегація звинуватила президента ПАРЄ в нахабстві і порушенні регламенту

“У зв’язку з напругою в ПАРЄ перенесли святкування 70 -річчя Ради Європи на осінь. При цьому президент ПАРЄ Лідіан Марі Паск’є щойно припустилася грубого порушення регламенту: свавільно змінила порядок денний, коли голосування показало що не було достатньо голосів (2/3 від присутніх). Такого відвертого нахабства я не пам’ятаю за всі 6,5 років роботи ПАРЄ. Мало того, Паск’є все визнала після того як я взяв слово і вказав їй на це порушення, але... відмовилася виправляти неправомірні дії!”, — написав Ар’єв.

Він зазначив, що “саморуйнування ПАРЄ почалося”, і повідомив, що делегація України звернулась до регламентного комітету з вимогою відсторонення Паск’є від ведення сесії через зафіксований факт нехтування голосуванням делегатів до комітетських висновків.

“І от зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли сильно кортить застосувати політичну доцільність”, — додав голова делегації.

Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує у Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію.