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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская делегация работает над заявлением по итогам заседания СБ ООН - К.Елисеев

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинская делегация работает над заявлением по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.

Украинская делегация работает над заявлением по итогам заседания СБ ООН - К.Елисеев

"Наша дипломатия не останавливается. По итогам этих дебатов прорабатывается возможность принятия заявления Совета безопасности, которая учла итоги тех дебатов, которые состоялись", - сказал он.

Сейчас, по словам К.Елисеева, украинская делегация работает над тем тем, чтобы подготовить такой документ.

Напомним, К.Елисеев сообщил, что вчерашнее заседание Совета безопасности ООН по Украине подтвердило, что российская делегация находится в изоляции на международной арене по вопросам Донбасса.

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