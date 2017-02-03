Українська делегація працює над заявою за підсумками засідання РБ ООН — К.Єлісєєв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українська делегація працює над заявою за підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних націй. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
“Наша дипломатія не зупиняється. За підсумками цих дебатів опрацьовується можливість ухвалення заяви Ради безпеки, яка б врахувала підсумки тих дебатів, які відбулися”, — сказав він.
Наразі, за словами К.Єлісєєва, українська делегація працює над тим тим, щоб підготувати такий документ.
Нагадаємо, К.Єлісєєв повідомив, що вчорашнє засідання Ради безпеки ООН щодо України підтвердило, що російська делегація перебуває в ізоляції на міжнародній арені з питань Донбасу.