Украинская баскетболистка вошла в число лучших бомбардиров Еврокубка ФИБА

Детали

В выездном матче второго тура группового этапа борьбы против венгерского “Дьора” капитан украинской команды стала лучшей.

По 25:59 мин она набрала 32 очка, 5 подборов, 9 передач, РЕ — 44.

По средней эффективностью Дубровина лучшая — 30 за матч. По средней результативности украинка пока третья — 24 очка за матч.

Заметим, что Дубровина вошла в расширенный список кандидаток национальной сборной Украины на квалификационные матчи чемпионата Европы 2023 в ноябре.

Напомним

Женский Прометей получил вторую подряд разгромную победу в Еврокубке ФИБА.