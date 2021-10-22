Украинская баскетболистка вошла в число лучших бомбардиров Еврокубка ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинка Ольга Дубровина вышла на третье место по средней результативности в престижных международных соревнованиях - Еврокубок ФИБА, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
В выездном матче второго тура группового этапа борьбы против венгерского “Дьора” капитан украинской команды стала лучшей.
По 25:59 мин она набрала 32 очка, 5 подборов, 9 передач, РЕ — 44.
По средней эффективностью Дубровина лучшая — 30 за матч. По средней результативности украинка пока третья — 24 очка за матч.
Заметим, что Дубровина вошла в расширенный список кандидаток национальной сборной Украины на квалификационные матчи чемпионата Европы 2023 в ноябре.
Напомним
Женский Прометей получил вторую подряд разгромную победу в Еврокубке ФИБА.