Українська баскетболістка увійшла до числа найкращих бомбардирів Єврокубку ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українка Ольга Дубровіна вийшла на третє місце за середньою результативністю в престижних міжнародних змаганнях – Єврокубок ФІБА, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
У виїзному матчі другого туру групового етапу змагань проти угорського "Дьора" капітан української команди стала найкращою.
За 25:59 хв вона набрала 32 очка, 5 підбирань, 9 передач, РЕ – 44.
За середньою ефективністю Дубровіна найкраща – 30 за матч. За середньою результативністю українка наразі третя – 24 очка за матч.
Зауважимо, що Дубровіна ввійшла в розширений список кандидаток національної збірної України на кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи 2023 року в листопаді.
Нагадаємо
Жіночий Прометей здобув другу поспіль розгромну перемогу у Єврокубку ФІБА.