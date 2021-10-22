Українська баскетболістка увійшла до числа найкращих бомбардирів Єврокубку ФІБА

Деталі

У виїзному матчі другого туру групового етапу змагань проти угорського "Дьора" капітан української команди стала найкращою.

За 25:59 хв вона набрала 32 очка, 5 підбирань, 9 передач, РЕ – 44.

За середньою ефективністю Дубровіна найкраща – 30 за матч. За середньою результативністю українка наразі третя – 24 очка за матч.

Зауважимо, що Дубровіна ввійшла в розширений список кандидаток національної збірної України на кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи 2023 року в листопаді.

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