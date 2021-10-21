Жіночий БК “Прометей” виграв другий поспіль поєдинок Єврокубку ФІБА

Деталі

У матчі 2 туру групового етапу підопічні Вікторії Большакової декласували угорський “Уні Дьор”, тим самим поквитавшись із цією командою за поразку у минулому розіграші турніру.

Команда із Слобожанського була значно сильнішою за суперника у кожній із чвертей. Вже зі старту гри чинний чемпіон України захопив ініціативу, вигравши першу 10-ти хвилинку з перевагою у 6 очко. Надалі команда із Слобожанського продовжила стрімко набирати оберти. Як результат, до великої перерви “червоно-білі” збільшили гандикап до + 21 пункту.

Не змінився малюнок гри і після відпочинку, “Прометей” продовжував нарощувати свою перевагу, а “Дьор” нічого не міг із цим зробити. Фінальна сирена зафіксувала розгромну перемогу української команди — 83:117.

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Ольга Дубровіна, яка за 26 хвилин на майданчику набрала 32 очки, зробила 9 асистів та 5 підбирань (РЕ 44).

Доповнення

У матчі 1 туру групового етапу Єврокубку ФІБА “Прометей” вдома здолав румунський “Сепсі” — 86:64.