Женский БК "Прометей" выиграл второй подряд поединок Еврокубка ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Вторую подряд крупную победу в Еврокубке ФИБА получил женский БК “Прометей”, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
В матче 2 тура группового этапа подопечные Виктории Большаковой деклассировали венгерский “Уни Дьер”, тем самым поквитавшись с этой командой за поражение в прошлом розыгрыше турнира.
Команда из Слободского была значительно сильнее соперника в каждой из четвертей. Уже со старта игры действующий чемпион Украины захватил инициативу, выиграв первую 10-минутку с преимуществом в 6 очко. В дальнейшем команда из Слободского продолжила стремительно набирать обороты. Как результат, к большому перерыву “красно-белые” увеличили гандикап до + 21 пункта.
Не изменился рисунок игры и после отдыха, “Прометей” продолжал наращивать свое преимущество, а “Дьор” ничего не мог с этим поделать. Финальная сирена зафиксировала крупную победу украинской команды — 83: 117.
Самой результативной гравчинею матча стала Ольга Дубровина, которая за 26 минут на площадке набрала 32 очка, сделала 9 ассистов и 5 подборов (РЭ 44).
Дополнение
В матче 1 тура группового этапа Еврокубка ФИБА “Прометей” дома одолел румынский “Сепси” — 86:64.