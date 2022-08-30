Украинская авиация шесть раз атаковала позиции ПВО рашистов на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что украинская авиация шесть раз атаковала позиции противовоздушной обороны противника. Об этом информирует УНН.
Детали
Демонстрацию силы враг производит с помощью авиации. В течение суток 5 раз атаковал наши позиции, но успеха не имел.
Нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Цитата
«Шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника», — сообщили в командовании.
Напомним
Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.