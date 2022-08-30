Українська авіація шість разів атакувала позиції ППО рашистів на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація шість разів атакувала позиції протиповітряної оборони противника. Про це інформує УНН.
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Демонстрацію сили ворог проводить за допомогою авіації. Протягом доби 5 разів атакував наші позиції, але успіху не мав.
Нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.
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«Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника», — повідомили в командуванні.
Нагадаємо
Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.