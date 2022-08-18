По Украине прокатилась волна "минирований": Центр страткома предупреждает, что это может быть вражеская попытка запугивания

Цитата

«Украиной снова катится волна «минирований», - говорится в сообщении.

«Массовость таких сообщений указывает на то, что это может быть очередная попытка врага запугать украинцев», – добавили в Страткоме в сообщении.

Детали

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности перечислил города, где известно о случаях "минирования":



Львов. Поступила информация о минировании железнодорожного вокзала и городских рынков. На месте работают взрывотехники, людей эвакуируют.



Винница. Правоохранители проверяют вокзалы и центральный рынок на наличие взрывоопасных предметов.



Черкассы. В полицию поступила информация о минировании железнодорожного и автовокзала. Продолжается проверка.



Кропивницкий. Полиция получила анонимное уведомление о заминировании ряда объектов в области.



Ужгород и Мукачево. Полицейским сообщили о заминировании нескольких объектов в городах. На местах работают пиротехники.



Тернополь. Неизвестные «минировали» вокзал и универмаг, но эта информация не подтвердилась. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.



Дополнение

4 августа Украину накрыла волна сообщений о заминировании. Тогда в Министерстве юстиции сообщали, что волна "минирований" по городам Украины может быть очередной бесперспективной и подлой попыткой врага запугать украинцев.