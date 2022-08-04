Україну накрила хвиля повідомлень про замінування: де шукають вибухівку

Деталі

Зокрема, мер Тернополя Сергій Надал повідомив про евакуацію людей із Центрального залізничного вокзалу та центрального універмагу.

"У приміщеннях залізничного вокзалу та центрального універмагу проводиться евакуація. Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом", – написав він.

Згодом Надал повідомив, що інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

Також у Telegram-каналах почали масово поширювати повідомлення про замінування у Вінниці (центральний ринок та вокзал), Кропивницькому (центральний ринок), Хмельницькому (автовокзал, овочевий ринок, залізничний вокзал) та Рівному (залізничний вокзал та автовокзал).