Украину накрыла волна сообщений о заминировании: где ищут взрывчатку

Детали

В частности, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил об эвакуации людей из Центрального железнодорожного вокзала и центрального универмага.

"В помещениях железнодорожного вокзала и центрального универмага проводится эвакуация. Там работают соответствующие службы. Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке. Пожалуйста, не идите по этому направлению и не подходите близко к зданиям", – написал он.

Позже Надал сообщил, что информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась.

Также в Telegram-каналах начали массово распространять сообщения о заминировании в Виннице (центральный рынок и вокзал), Кропивницком (центральный рынок), Хмельницком (автовокзал, овощной рынок, железнодорожный вокзал) и Ровно (железнодорожный вокзал и автовокзал).