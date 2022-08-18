Україною прокотилася хвиля "мінувань": Центр страткому попереджає, що це може бути ворожа спроба залякування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Україною знову котиться хвиля «мінувань». Зокрема, надійшла інформація про замінування залізничного вокзалу та міських ринків у Львові. Також повідомляється про «мінування» ще в шістьох містах. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Цитата
«Україною знову котиться хвиля «мінувань», - йдеться в повідомленні.
«Масовість таких повідомлень вказує на те, що це може бути чергова спроба ворога залякати українців», - додали у СтратКомі в повідомленні.
Деталі
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки перерахував міста де відомо про випадки "замінувань":
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- Львів. Надійшла інформація про мінування залізничного вокзалу та міських ринків. На місці працюють вибухотехніки, людей евакуюють.
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- Вінниця. Правоохоронці перевіряють вокзали та центральний ринок на наявність вибухонебезпечних предметів.
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- Черкаси. До поліції надійшла інформація про мінування залізничного та автовокзалу. Триває перевірка.
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- Кропивницький. Поліція отримала анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів у області.
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- Ужгород і Мукачево. Поліцейським повідомили про замінування кількох об'єктів у містах. На місцях працюють піротехніки.
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- Тернопіль. Невідомі «мінували» вокзал і універмаг, але ця інформація не підтвердилася. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
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Доповнення
4 серпня Україну накрила хвиля повідомлень про замінування. Тоді у Міністерстві юстиції повідомляли, що хвиля "мінувань" по містах України може бути черговою безперспективною і підлою спробою ворога залякати українців.