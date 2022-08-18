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Україною прокотилася хвиля "мінувань": Центр страткому попереджає, що це може бути ворожа спроба залякування

Київ • УНН

 • 178991 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Україною знову котиться хвиля «мінувань». Зокрема, надійшла інформація про замінування залізничного вокзалу та міських ринків у Львові. Також повідомляється про «мінування» ще в шістьох містах. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Україною прокотилася хвиля "мінувань": Центр страткому попереджає, що це може бути ворожа спроба залякування

Цитата

«Україною знову котиться хвиля «мінувань», - йдеться в повідомленні.

«Масовість таких повідомлень вказує на те, що це може бути чергова спроба ворога залякати українців», - додали у СтратКомі в повідомленні.

Деталі

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки перерахував міста де відомо про випадки "замінувань":

  • Львів. Надійшла інформація про мінування залізничного вокзалу та міських ринків. На місці працюють вибухотехніки, людей евакуюють.
  • Вінниця. Правоохоронці перевіряють вокзали та центральний ринок на наявність вибухонебезпечних предметів.
  • Черкаси. До поліції надійшла інформація про мінування залізничного та автовокзалу. Триває перевірка.
  • Кропивницький. Поліція отримала анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів у області.
  • Ужгород і Мукачево. Поліцейським повідомили про замінування кількох об'єктів у містах. На місцях працюють піротехніки.
  • Тернопіль. Невідомі «мінували» вокзал і універмаг, але ця інформація не підтвердилася. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Доповнення

4 серпня Україну накрила хвиля повідомлень про замінування. Тоді у Міністерстві юстиції повідомляли, що хвиля "мінувань" по містах України може бути черговою безперспективною і підлою спробою ворога залякати українців. 

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