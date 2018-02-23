Украински одержали две победы на легкоатлетическом турнире в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Белграде (Сербия) состоялись международные легкоатлетические соревнования в помещении. Украинцы имеют в активе две победы и два призовых места, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Анастасия Брызгина победила в беге на 400 метров с новым личным рекордом - 53,30 с. Татьяна Мельник финишировала на дистанции третьей (54,07 с).
Анна Плотицина раз продемонстрировала стабильность и победила в беге на 60 метров с барьерами со временем 8,02 с.
В секторе для прыжков в высоту выступал Виктор Лонский. Преодолев планку на высоте 2,23 м, он стал вторым.
Отметим, что только в шаге от призовой тройки по прыжкам в длину остановилась Кристина Гришутина. С результатом 6,32 м она четвертая.
Напомним, что Плотицина выигрывала два турнира во Франции.