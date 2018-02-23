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Українки здобули дві перемоги на легкоатлетичному турнірі у Сербії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Белграді (Сербія) відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні. Українці мають в активі дві перемоги і два призові місця, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с. Тетяна Мельник фінішувала на дистанції третьою (54,07 с).

Анна Плотіцина вкотре продемонструвала стабільність і перемогла з бігу на 60 метрів з бар’єрами з часом 8,02 с.

У секторі для стрибків у висоту виступав Віктор Лонський. Подолавши планку на висоті 2,23 м, він став другим.

Зазначимо, що лише у кроці від призової трійки зі стрибків у довжину зупинилася Христина Гришутіна. З результатом 6,32 м вона четверта.

Нагадаємо, що Плотіцина вигравала два турніри у Франції.

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