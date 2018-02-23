Українки здобули дві перемоги на легкоатлетичному турнірі у Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Белграді (Сербія) відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні. Українці мають в активі дві перемоги і два призові місця, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Анастасія Бризгіна перемогла з бігу на 400 метрів з новим особистим рекордом – 53,30 с. Тетяна Мельник фінішувала на дистанції третьою (54,07 с).
Анна Плотіцина вкотре продемонструвала стабільність і перемогла з бігу на 60 метрів з бар’єрами з часом 8,02 с.
У секторі для стрибків у висоту виступав Віктор Лонський. Подолавши планку на висоті 2,23 м, він став другим.
Зазначимо, що лише у кроці від призової трійки зі стрибків у довжину зупинилася Христина Гришутіна. З результатом 6,32 м вона четверта.
Нагадаємо, що Плотіцина вигравала два турніри у Франції.