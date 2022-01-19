Украинки стали призерами Кубка мира по сноубордингу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украинские сноубордистки Татьяна Ярош и Надежда Гапатин - призеры Кубка мира по сноубордингу среди юниоров, который проходил в немецком Гьочені, информирует УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
Детали
Спортсмены соревновались в параллельном слаломе. Татьяна Ярош завоевала "серебро", а Надежда Гапатин - "бронзу".
Среди юниоров Михаил Кабалюк финишировал 13, а Александр Попадич - 19.
Напомним
Украинская сборная завоевала первую медаль Кубка Европы по сноубордингу.