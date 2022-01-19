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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 44213 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Українки стали призерками Кубку світу зі сноубордингу

Українки стали призерками Кубку світу зі сноубордингу

Київ • УНН

 • 17375 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Українські сноубордистки Тетяна Ярош і Надія Гапатин - призерки Кубка світу зі сноубордингу серед юніорів, який проходив в німецькому Гьочені, інформує УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.

Деталі

Спортсмени змагалися в паралельному слаломі. Тетяна Ярош виборола "срібло", а Надія Гапатин – "бронзу".

Серед юніорів Михайло Кабалюк фінішував 13, а Олександр Попадич - 19.

Нагадаємо

Українська збірна виборола першу медаль Кубка Європи зі сноубордингу. 

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