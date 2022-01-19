Українки стали призерками Кубку світу зі сноубордингу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Українські сноубордистки Тетяна Ярош і Надія Гапатин - призерки Кубка світу зі сноубордингу серед юніорів, який проходив в німецькому Гьочені, інформує УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
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Спортсмени змагалися в паралельному слаломі. Тетяна Ярош виборола "срібло", а Надія Гапатин – "бронзу".
Серед юніорів Михайло Кабалюк фінішував 13, а Олександр Попадич - 19.
Нагадаємо
Українська збірна виборола першу медаль Кубка Європи зі сноубордингу.