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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1190 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28004 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55419 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74815 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81182 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80358 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63814 просмотра

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Украинка в шаге от награды финишировала на марафоне в Ливане

Украинка в шаге от награды финишировала на марафоне в Ливане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В городе Бейрут (Ливан) состоялся престижный международный марафон с участием украинской легкоатлетки, передает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

Ольга Скрипак дебютировала на марафонской дистанции. В Бейруте она финишировала четвертой с результатом 2: 31,30 часа.

“Мысли о марафоне появились только я пробежала быстро 10 тысяч метров. Прекрасно понимала, что с моей комплекцией и бегом в будущем приду к марафону, но как быстро это произойдет, никто не знал. Понадобилось пять лет на „раскачку“, ведь просто пробежать 42 километра у меня задачи не было”, — отметила Скрипак.

Отметим, что ранее Ольга Котовская была пятой на марафоне в Ханчжоу (2: 30,20 ч).

Как сообщал УНН, наша Дарья Михайлова стала бронзовым призером французского марафона.

Украинские Национальные Новости

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