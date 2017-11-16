Украинка в шаге от награды финишировала на марафоне в Ливане

Ольга Скрипак дебютировала на марафонской дистанции. В Бейруте она финишировала четвертой с результатом 2: 31,30 часа.

“Мысли о марафоне появились только я пробежала быстро 10 тысяч метров. Прекрасно понимала, что с моей комплекцией и бегом в будущем приду к марафону, но как быстро это произойдет, никто не знал. Понадобилось пять лет на „раскачку“, ведь просто пробежать 42 километра у меня задачи не было”, — отметила Скрипак.

Отметим, что ранее Ольга Котовская была пятой на марафоне в Ханчжоу (2: 30,20 ч).

Как сообщал УНН, наша Дарья Михайлова стала бронзовым призером французского марафона.