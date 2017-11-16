Українка за крок до нагороди фінішувала на марафоні у Лівані

Ольга Скрипак дебютувала на марафонській дистанції. У Бейруті вона фінішувала четвертою з результатом 2:31,30 години.

“Думки про марафон з’явилися щойно я пробігла швидко 10 тисяч метрів. Прекрасно розуміла, що з моєю комплекцією та бігом у майбутньому прийду до марафону, але як швидко це станеться, ніхто не знав. Знадобилось п’ять років на „розкачку“, адже просто пробігти 42 кілометри у мене завдання не було”, — зазначила Скрипак.

Відзначимо, що раніше Ольга Котовська була п’ятою на марафоні у Ханчжоу (2:30,20 год).

Як повідомляв УНН, наша Дар’я Михайлова стала бронзовою призеркою французького марафону.