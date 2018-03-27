Украинка победила на многодневных велогонках в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Харьковчанка Ирина Попова завоевала уверенную победу в соревнованиях по маунтенбайку “S-2 Salkano Gaziantep”, которые состоялись в Газиантепе (Турция), сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Попова лидировала на всех трех этапах в элитной группе среди женщин, одержав победу в индивидуальной гонке на время в марафонской дисциплине и в кросс-кантри.
Свою ближайшую конкурентку — турчанку Ерзу Куркс, подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова опередила по сумме трех этапов на 10 минут.
По уважать, что за победу в этой гонке харьковчанка получила также 90 очков в международный рейтинг.
Как сообщал УНН, успешный старт был и в нашей Яны Беломоины в маунтенбайку на соревнованиях в Австрии.