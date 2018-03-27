Українка тріумфувала на багатоденних велоперегонах у Туреччині

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Харків’янка Ірина Попова виборола впевнену перемогу у змаганнях з маунтенбайку “S-2 Salkano Gaziantep”, які відбулись у Газіантепі (Туреччина), повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Попова лідирувала на усіх трьох етапах в елітній групі серед жінок, здобувши перемогу в індивідуальних перегонах на час у марафонській дисципліні та в крос-кантрі.

Свою найближчу конкурентку — туркеню Ерзу Куркс, підопічна Заслуженого тренера України Романа Коробова випередила за сумою трьох етапів на 10 хвилин.

За уважимо, що за перемогу в цих перегонах харків’янка отримала також 90 очок у міжнародний рейтинг.

Як повідомляв УНН, успішний старт був і у нашої Яни Беломоіни у маунтенбайку на змаганнях в Австрії.

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