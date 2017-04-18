Украинка стала серебряным призером международного полумарафон

Ю.Шматенко преодолела дистанцию ​​за 1:13,50 ч. Победительницей соревнований в Таджикистане стала Виктория Полюдина с Кыргызской Республики (1:13,19 ч).

Тройку призеров с национальным рекордом Узбекистана замкнула Ситора Хамидова - 1:14,19 ч.

Отметим, что полумарафон среди мужчин в Таджикистане выиграл эфиоп Гирма Тилахун со временем 1:04,58 ч.

Добавим, что в октябре 2016 Ю.Шматенко также пришла к финишу второй на полумарафон в Кракове.

Как сообщал УНН, эфиопские легкоатлеты торжествовали на полумарафон в Киеве .