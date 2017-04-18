Українка стала срібною призеркою міжнародного півмарафону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Українка Юлія Шматенко фінішувала другою на VIII Міжнародному півмарафоні в Душанбе (Таджикистан), передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Ю.Шматенко подолала дистанцію за 1:13,50 год. Переможницею змагань у Таджикистані стала Вікторія Полюдіна з Киргизької Республіки (1:13,19 год).
Трійку призерів з національним рекордом Узбекистану замкнула Сітора Хамідова – 1:14,19 год.
Зазначимо, що півмарафон серед чоловіків у Таджикистані виграв ефіоп Гірма Тілахун з часом 1:04,58 год.
Додамо, що у жовтні 2016 року Ю.Шматенко також прийшла до фінішу другою на півмарафоні в Кракові.
Як повідомляв УНН, ефіопські легкоатлети тріумфували на півмарафоні в Києві.